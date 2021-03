Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Eine Person bei Verkehrsunfall in Großenkneten leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Ein 55-Jähriger aus der Gemeinde Wardenburg wurde am Dienstag, 2. März 2021, bei einem Verkehrsunfall in der Garreler Straße in Großenkneten leicht verletzt.

Gegen 14:15 Uhr befuhr er mi t seinem Pkw VW Transporter die Garreler Straße in Richtung Sage.

Etwa auf Höhe der Straße "Schwalbenweg" kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt und vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Transporter wurde derart beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der entstandenen Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

