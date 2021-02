Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei warnt vor Abzocke durch dubiose Obstverkäufer

Landstuhl (ots)

Am Dienstagvormittag bot eine Frau an Haustüren in Bann Obst und Gemüse zum Kauf an. Eine Anwohnerin fühlte sich überrumpelt und entschied sich für die kleine Abnahmemenge an Äpfeln und Orangen sowie einem kleinen Sack Kartoffeln. Sie wunderte sich noch über den hohen Preis von 50 Euro, bezahlte dann aber dennoch mit ihrer EC-Karte diesen vereinbarten Betrag, wozu sie - auf Bitten - der Verkäuferin ihre EC-Karte aushändigte. Zwei Tage später stellte sie dann ihren Kontoauszügen fest, dass ein Betrag in Höhe von 200 Euro von den Obsthändlern abgebucht wurde. Die Täterin ist augenscheinlich etwa 50 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, hatte kurze braun-rötliche Haare und trug eine grüne Verkaufsschürze. Sie war in Begleitung von zwei männlichen Personen und mit einem weißen Kastenwagen mit Frankfurter Kennzeichen unterwegs. Die Polizei Landstuhl geht davon aus, dass noch mehrere Personen geschädigt wurden und bittet um Hinweise unter 06371/9229-0 |pilan - RoBi

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell