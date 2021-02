Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: A6/Kaiserslautern, Zu schnell auf der Autobahn - Abstand unterschritten

Eine Zivilstreife der Zentralen Verkehrsdienste hat am Mittwochabend den Verkehr auf der A6 überwacht. Das mit einer Video-Messanlage ausgestattete Fahrzeug wurde in Höhe Kaiserslautern/Ost mit hoher Geschwindigkeit von einem BMW überholt. Der Fahrer fuhr mit unvermindertem Tempo im Bereich von Geschwindigkeitsbeschränkungen von 100 km/h und 130 km/h weiter in Richtung Saarbrücken. Bei fünf durchgeführten Geschwindigkeitsmessungen staunten die Polizeibeamten nicht schlecht. Diese ergaben Werte zwischen 164 km/h und 188 km/h. Der 26 jährige Fahrer wurde gestoppt und mit seinem Fehlverhalten konfrontiert. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 825 Euro konnte der junge Mann seine Fahrt mit deutlich verminderter Geschwindigkeit fortsetzen. Der Fahrer eines VW Scirocco musste ebenfalls beanstandet werden. Bei einer Geschwindigkeit von 139 km/h hielt er lediglich einen Abstand von 11,80 m zum Vorausfahrenden ein. Nachdem er anschließend einen Pkw verbotswidrig rechts überholt hatte, wurde er in Höhe Kaiserslautern/Centrum angehalten. Während der nachfolgenden Verkehrskontrolle stellten die Polizisten fest, dass auch die Betriebserlaubnis nach umfangreichen Änderungen am Fahrzeug erloschen war. Der 20 jährige Fahrer muss mit einem Bußgeld in Höhe von 445 Euro und einem zweimonatigen Fahrverbot rechnen.|zvd

