Friesoythe- Brand einer Gasflasche

Am Dienstag, 15. Dezember 2020, gegen 22.38 Uhr, kam es in der Straße Großer Kamp-Ost vor der dortigen Turnhalle zu einem Brand einer Gasflasche. Es besteht der Verdacht, dass durch bislang unbekannte Täter die Gasflasche in Brand gesetzt wurde. Der Brand war von einem vorbeifahrenden Radfahrer gemeldet worden. Durch die freiwillige Feuerwehr Friesoythe wurde die Gasflasche gelöscht und entsorgt. Weiterer Gebäudeschaden ist nicht entstanden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) in Verbindung zu setzen.

Friesoythe- Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, den 15.Dezember 2020, gegen 16.07 Uhr befuhr ein 54-jähriger Friesoyther mit seinem PKW den Magnolienweg. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von 2,47 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde beschlagnahmt und eine Weiterfahrt wurde untersagt.

Barßel- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, den 15.Dezember 2020, gegen 11.15 Uhr wollte eine 79-jährige aus Westerstede mit ihrem PKW, Opel vom Lidl-Parkplatz auf die Friesoyther Straße fahren. Hierbei übersah sie eine 64-jährige Barßelerin, die mit ihrem Fahrrad den dortigen Gehweg in ortseinwärtige Richtung befuhr und kollidierte mit dieser. Die Barßelerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro.

Friesoythe/Edewechterdamm- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, den 15.Dezember 2020, gegen 14.34 Uhr befuhr eine 19-jährige Friesoyther mit ihrem PKW, Ford die Altenoyther Straße in Richtung Friesoythe. Ein 63-jähriger Friesoyther befand sich mit seinem PKW, VW dahinter. Als die 19-jährige nach links auf eine Grundstückzufahrt abbiegen wollte, scherte der 63-jährige zum Überholen aus und kollidierte mit dem Ford. Durch den Zusammenstoß wurde die 19-jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

