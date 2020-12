Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Vechta- Diebstahl aus PKW

Am Dienstag, 15. Dezember 2020, gegen 03.30 Uhr, kam es in der Lessingstraße zu zwei Diebstählen in/aus PKW. Ein bisher unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zu zwei PKW und entwendete aus diesen fest eingebaute Infotainmentsysteme. Tatbetroffen waren zwei graue VW Passat. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (Tel. 04441-9430) in Verbindung zu setzen.

