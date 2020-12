Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl eines Sattelaufliegers

Zwischen Samstag, 12. Dezember 2020, 03.26 Uhr und Montag, 14. Dezember 2020, 07.50 Uhr kam es bei einer Firma an der Straße Mittelwand zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten einen weißen Sattelauflieger des Herstellers Krone. An dem Auflieger war das Kennzeichen EL-EM 479 angebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta - Pkw zerkratzt

Zwischen Freitag, 11. Dezember 2020, 14.30 Uhr und Montag, 14. Dezember 2020, 13.20 Uhr kam es in der Hagen-Ringstraße zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte einen Hyundai Kona im Bereich der Fahrerseite. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Damme - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 14. Dezember 2020, wurde um 18.20 Uhr in der Lindenstraße ein 53-jähriger Pkw-Fahrer, der in Damme wohnt, kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Daher wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Corona-Verstöße

Am Montag, 14. Dezember 2020, wurden zwischen 16.39 und 17.20 Uhr zwei Corona-Verstöße im Bereich des ZOB An der Gräfte geahndet. Ein 27- und ein 37-Jähriger, die in Visbek wohnen, wurden ohne Mund-Nasen-Bedeckungen festgestellt. Außerdem fiel ein 20-Jähriger, der in Lohne wohnt, auf, da er keine Mund-Nasen-Bedeckung trug. Gegen die Personen wurden entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet. Im Bereich des Bahnsteiges wurde ein 21-Jähriger, der in Twistringen wohnt, ohne MND kontrolliert.

Lohne - Corona-Verstoß

Am Dienstag, 15. Dezember 2020, wurde gegen 03.00 Uhr ein Hinweis auf eine Wohnanschrift in der Straße Am Mühlenkamp überprüft. In der Wohnung wurden sieben Personen im Alter von 15 bis 43 Jahren festgestellt, die aus vier unterschiedlichen Haushalten stammen. Die nicht dort wohnhaften Personen verließen auf Weisung der Polizisten die Wohnung. Gegen alle Beteiligte wurden Bußgeldverfahren eingeleitet.

Lohne - Fahre unter Drogeneinfluss

Am Montag, 14. Dezember 2020, wurde um 14.20 Uhr ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohne auf der Langweger Straße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte dies. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 14. Dezember 2020, kam es um 17.15 Uhr an der Einmündung der Vechtaer Straße und Zur Mark zu einem Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohne wollte von der Straße Zur Mark nach rechts auf die Vechtaer Straße abbiegen. Hierbei übersah er einen 79-jährigen Fahrradfahrer aus Lohne, der die Vechtaer Straße in Richtung Vechta befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 14. Dezember 2020, kam es um 17.49 Uhr auf einem Parkplatz an der Kolpingstraße/Christoph-Bernhard-Bastei zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer, der in Vechta wohnt, übersah eine 22-jährige Fußgängerin aus Vechta. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die Frau leicht verletzt wurde.

Visbek - Betrunken Unfall verursacht

Am Montag, 14. Dezember 2020, kam es um 17.00 Uhr auf der Ahlhorner Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Pkw-Fahrer, der in Großenkneten wohnt, kam am Ende einer Rechtskurve von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Nach bisherigen Erkenntnissen blieb er unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Mann alkoholisiert gefahren sein könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,69 Promille. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Der Sachschaden wird auf 16000 geschätzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Dinklage - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 14. Dezember 2020, kam es um 17.20 Uhr an der Einmündung der Sanderstraße zum Wiesenweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohne wollte von der Sanderstraße nach links in den Wiesenweg ab. Hierbei übersah er eine 19-jährige Fahrradfahrerin aus Dinklage, die ihm auf dem Radweg entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die Dinklagerin leicht verletzt wurde. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Damme - Verkehrsunfall

Am Montag, 14. Dezember 2020, um 11.35 Uhr befuhr eine 42-Jährige aus Holdorf den Westring mit einem Pkw und beabsichtigte die Kreuzung mit der Vördener Straße an einer Lichtzeichenanlage geradeaus in Richtung Südring zu überqueren. Gleichzeitig befuhr ein 21-Jähriger aus Neuenkirchen-Vörden die Vördener Straße in Richtung Damme. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen und es entstand Sachschaden in Höhe von 14.000,00 EUR. Über den Unfallhergang herrschte Uneinigkeit zwischen den Fahrzeugführern. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

