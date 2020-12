Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Bösel- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 15. Dezember 2020, gegen 11.00 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Garreler Straße und Jägerstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 85-jährige PKW-Fahrerin aus Bösel befuhr die Schäferstraße in Richtung Jägerstraße. Im Kreuzungsbereich missachtete die 85-jährige die Vorfahrt eines 47-jährigen PKW-Fahrers aus Friesoythe, welcher die Garreler Straße in Richtung Osterloh befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei die 85-Jährige leicht verletzt wurde und in ein Krankenhaus gebracht. An beiden PKW entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell