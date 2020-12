Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg- Kennzeichendiebstahl

Am Dienstag, 15. Dezember 2020, zwischen 16.30 Uhr und 17.15 Uhr, kam es in der Cappelner Straße auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes zu einem Kennzeichendiebstahl. Ein bisher unbekannter Täter entwendete das Kennzeichenpaar CLP-ML 31 von einem abgestellten schwarzen BMW 5er. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Peheim- Einbruch in Werkstatt

Zwischen Montag, 14. Dezember 2020, 19.00 Uhr, und Dienstag, 15. Dezember 2020, 08.00 Uhr, kam es in der Straße Kleines Feld zu einem Einbruch. Bisher unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einer Werkstatt und entwendete aus dieser diverse Werkzeuge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Molbergen (Tel. 04475-941220) entgegen.

Lastrup- Sachbeschädigung an Produktionshalle

Zwischen Dienstag, 08. Dezember 2020, 08.00 Uhr, und Montag, 14. Dezember 2020, 09.00 Uhr, kam es in der Gottlieb-Daimler-Straße im dortigen Industriegebiet zu einer Sachbeschädigung. Ein bisher unbekannter Täter beschädigte eine Metalltür einer Produktionshalle, indem dieser mit einem Gegenstand Löcher in die Tür einschlug. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup (Tel. 04472-932860) entgegen.

Emstek- Corona-Verstoß

Am Dienstag, 15. Dezember 2020, gegen 15.00 Uhr, stellten Polizeibeamte zwei Fußball spielende Personen auf einem gesperrten öffentlichen Sportplatz an der Sportallee fest. Bei einer Überprüfung stellten die Beamten fest, dass die Männer im Alter von 17- und 27 Jahren aus Großenkneten bereits schon mal an der Örtlichkeit angetroffen wurden. Zum damaligen Zeitpunkt sind ihnen die Corona-Regeln erläutert worden. Gegen beide Personen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Cloppenburg- Corona-Verstöße

Am Dienstag, 15. Dezember 2020, gegen 15:48 Uhr, stellten Polizeibeamte eine männliche Person in der Eschstraße vor der Roten Schule fest. Die Person trug keine Mund-Nasen-Bedeckung, obwohl eine Maskentragepflicht durch die Corona-Verordnung des Landkreises angeordnet ist. Gegen den 36-jährigen Mann aus Löningen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Ein weiteres Bußgeldverfahren leiteten Polizeibeamte gegen eine 27-jährige Frau aus Cloppenburg ein, da diese in der Fußgängerzone ohne eine Mund-Nasen-Bedeckung angetroffen wurde.

Am Dienstag, 15. Dezember 2020, gegen 19.55 Uhr, überprüften Polizeibeamte eine vierköpfige Personengruppe in der Soestenstraße im Nahbereich zu einem Supermarkt. Die Beamten stellten fest, dass die 18- bis 19-jährigen Personen aus Cloppenburg aus unterschiedlichen Haushalten stammten. Ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet.

