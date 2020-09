Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach, Hilpertsau - Eingebrochen

Gernsbach, Hilpertsau (ots)

Noch unbekannte Einbrecher machten sich im Zeitraum zwischen Samstagabend und Montagmorgen in einer Bäckerei in der Murgtalstraße zu schaffen. Wie die ersten Ermittlungen vor Ort ergaben, hebelten die ungebetenen Besucher zunächst einen Metalleinsatz der Eingangstür auf und gelangten so in das Innere der Filiale. Aus dem Verkaufsraum entwendeten die Langfinger anschließend einen kleinen Tresor und suchten anschließend das Weite. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen.

