Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappelrodeck - Abgekommen

Kappelrodeck (ots)

Ein schwer verletzter Autofahrer und ein Gesamtschaden von rund 5.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagmittag. Ein 81 Jahre alter Lenker eines Opel war gegen 15.30 Uhr in den Weinbergen bei Kappelrodeck unterwegs, als er aus bislang unklarer Ursache von der Straße abkam. Er rutschte in der Folge einen steilen Hang hinunter und kam rund 50 Meter weiter seitlich liegend zum Stillstand. Der Senior musste durch hinzugerufene Einsatzkräfte der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Helfer des Rettungsdiensts flogen ihn letztlich mit einem Rettungshubschrauber in ein örtliches Krankenhaus.

