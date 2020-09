Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster/Schwarzach - Verkehrsunfall, Zeugen gesucht

Rheinmünster/Schwarzach (ots)

Am Freitagmittag, um 12:35 Uhr, ereignete sich in der Lindenbrunnenstraße, Rheinmünster/Schwarzach, ein Verkehrsunfall bei dem ein 11-jähriges Mädchen leicht verletzt wurde. Das Mädchen befuhr die Lindenbrunnenstraße in Fahrtrichtung Hauptstraße. Ihr folgte ein bislang unbekannter Pedelecfahrer. An der Einmündung zur Straße "Am Bach" beabsichtigte das Mädchen nach links abzubiegen und zeigte dies vermutlich auch an. Dies erkannte der Pedelecfahrer zu spät und fuhr dem Mädchen von hinten auf. Beide kamen zu Fall. Noch an der Unfallstelle kam es seitens des Verursachers zu Beleidigungen zum Nachteil des Mädchens. Verängstigt lief das Mädchen nach Hause und setzte die Mutter in Kenntnis.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bühl, Telefon 07223/990970, in Verbindung zu setzen.

/EJA

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell