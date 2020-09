Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Mountainbike gestohlen, Zeugen gesucht

Haslach (ots)

Ein noch unbekannter Dieb hat am Sonntagnachmittag in der Zeit zwischen 11 Uhr und 13.50 Uhr das Fahrrad eines 15-Jährigen vor einem Fitnesscenter in der Gerbergasse entwendet. Das schwarze Mountainbike der Marke 'BMC Switzerland Speedfox' war mit einem Zahlenschloss gesichert. Der Sachschaden beträgt etwa 1.400 Euro. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Haslach unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 zu melden.

