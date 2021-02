Polizei Gütersloh

POL-GT: Wohnungseinbruch in Versmold - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - Bislang unbekannte Täter haben sich am vergangenen Wochenende (20.02., 18.00 Uhr - 21.02., 09.45 Uhr) gewaltsam Zutritt in eine Wohnung an der Straße Großes Venn verschafft.

Ersten Erkenntnissen zufolge hebelten die Einbrecher sowohl die Hauseingangstür des Zweifamilienhauses auf, als auch eine Wohnungstür im Obergeschoss und weitere Zimmertüren innerhalb der Wohnung. In der Wohnung wurden sämtliche Räume durchsucht. Zum Diebesgut konnte bisher mitgeteilt werden, dass zwei Fernseher, ein Laptop sowie weitere elektronische Geräte gestohlen wurden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell