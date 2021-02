Polizei Gütersloh

POL-GT: Pkw-Fahrer übersieht Kind beim abbiegen

Gütersloh (ots)

(RB) - Am 19.02.2021 gegen 14.55 Uhr kam es in Rietberg zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 4-jähriges Kind von einem Auto angefahren wurde. Zum Unfallzeitpunkt ging ein Vater mit seiner Tochter und seinem 4-jährigen Sohn auf dem Gehweg der Delbrücker Straße aus Richtung Höppeweg kommend in Richtung Innenstadt. Der 4-jährige Sohn der Familie ging dabei mit etwas Abstand hinter seinem Vater und seiner Schwester hinterher. Ein 22-jähriger Mann aus Oelde befuhr mit seinem VW-Golf die Delbrücker Straße in Richtung B 64 und beabsichtigte auf das Gelände der dortigen Tankstelle abzubiegen. Er erkannte den Mann mit seiner Tochter und ließ diese die Einfahrt passieren. Anschließend wollte er auf das Tankstellengelände abbiegen. Hierbei übersah er den Sohn der Familie und fuhr ihn an. Das Kind geriet im weiteren Verlauf unter das Fahrzeug. Es konnte von seinem Vater und seiner Schwester unter dem Pkw hervorgeholt werden. Das Kind hatte hoffentlich Glück im Unglück. Es schien äußerlich keine Verletzungen zu haben. Um aber innere Verletzungen auszuschließen, wurde das Kind mittels Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Kinderkrankenhaus verbracht.

