Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallzeugen nach Pedelec-Unfall in Halle gesucht

Gütersloh (ots)

Halle (FK) - Bereits am 05.02. (Freitag) hat sich um 10.15 Uhr ein Verkehrsunfall in Halle an der Kreuzung Gartnischer Weg und Beckers Garten ereignet. Vor Ort konnte ermittelt werden, dass ein 23-jähriger Fahrer eines Lieferdienstes rückwärts in die Straße Beckers Garten rangieren wollte. Zeitgleich befuhr ein 84-jähriger Pedelec-Fahrer den Gartnischen Weg in Richtung Schloerstraße. Es kam im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Unfallbeteiligten.

Der 84-jährige verletzte sich dabei zunächst leicht. Ein Rettungswagen erschien vor Ort und Sanitäter versorgten den Pedelec-Fahrer.

Unterdessen hat sich herausgestellt, dass der 84-jährige durch den Unfall schwerere Verletzungen erlitten hat.

Es werden Unfallzeugen gesucht. Wer kann Angaben zu dem Vorfall am Freitag vor zwei Wochen machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell