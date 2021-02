Polizei Gütersloh

POL-GT: 72-jähriger Rollerfahrer stürzt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Donnerstagabend (18.02., 20.50 Uhr) kam es auf der Gütersloher Straße in Höhe der Straße In der Mark zu einem Verkehrsunfall, bei welchem sich ein 72-jähriger Mann schwer verletzte.

Der Rheda-Wiedenbrücker befuhr mit seinem Motorroller die Gütersloher Straße in Richtung Rheda-Wiedenbrück. Dabei ist er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Straße abgekommen und gestürzt. Dabei verletzte sich der 72-Jährige schwer. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

Der Roller war nicht mehr fahrbereit.

