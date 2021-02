Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

Brücken (ots)

Am Dienstag, 23.02.2021 kam es um ca. 18:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der L350 von Brücken kommend in Fahrtrichtung Ohmbach. Der bislang unbekannte Unfallverursacher stand mit einer Motocross-Maschine am rechten Fahrbahnrand und fuhr in dem Moment los als ihn ein PKW überholen wollte. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß bei dem sich der der linke Bremshebel der Motocross Maschine in der Beifahrerseite des PKW verkeilte. Der PKW kam einige Meter weiter in einer Böschung zum Stehen. Der Kradfahrer gab an nicht verletzt zu sein und fuhr unvermittelt los als der Fahrer des PKW zu seinem Fahrzeug ging um die Polizei über den Unfall zu informieren. Hinweise bitte an die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter 06373 - 822 - 0 oder per E-Mail unter pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de richten. |pikus

