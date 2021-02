Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrzeug fährt in Wildschweinrotte

Grumbach (ots)

Unfallfahrzeug musste nach Zusammenstoß erheblich beschädigt abgeschleppt werden. Am frühen Dienstagabend befuhr ein 55-Jähriger mit seinem Ford die B 270 von Idar-Oberstein kommend in Richtung Lauterecken. In Höhe des Steinbruchs rannte plötzlich eine Rotte von Wildschweinen über die Straße. Der Fahrer konnte den Zusammenstoß mit zwei Tieren nicht verhindern. Ein Tier verendete an der Unfallstell, während ein zweites Tier in den angrenzenden Wald rannte. Von der Polizei wurde der zuständige Jagdpächter verständigt. Die Bundesstraße musste zur Säuberung der Fahrbahn kurzzeitig gesperrt werden. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell