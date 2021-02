Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Getränkemarkt

Alsenz (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 2:15 Uhr, drangen unbekannte Täter in der Niedermoscheler Straße in die Räumlichkeiten eines Getränkemarktes ein. Nach ersten Feststellungen wurden zwei Stangen Zigaretten, sieben Whiskey-Flaschen und Kleingeld entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf geschätzt rund tausend Euro.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell