POL-PDKL: Einbruch in Baubetriebshof

Waldmohr (ots)

Unbekannte brechen zwischen am Wochenende in den Baubetriebshof in der Industriestraße ein. Auf dem Gelände wurden mehrere Türen aufgehebelt. Die Täter entwendeten eine Vielzahl an hochwertigen Markenwerkzeugen. Aufgrund der Tatausführung ist von mehreren Tätern auszugehen, die zum Abtransport des Diebesgutes vermutlich ein größeres Fahrzeug benutzt haben dürften. Neben dem Diebstahlschaden verursachten die Täter auch einen Sachschaden in Höhe mehrerer tausender Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Kusel unter 06381/9190 oder per Email: pikusel@polizei.rlp.de entgegen.

