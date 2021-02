Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mitfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Wiesweiler (ots)

PKW-Fahrerin übersieht Motorrad beim Abbiegen. Zu einem Zusammenstoß zwischen Motorrad und PKW kam es am Sonntagnachmittag auf der B 420. Eine 59-Jährige befuhr mit ihrem PKW die Hauptstraße in Richtung Lauterecken und bog am Ortsausgang nach links in eine Hofeinfahrt ab. Ein 54-Jähriger fuhr mit seinem Motorrad in gleicher Richtung und wollte die Fahrerin überholen. Die 16 Jahre alte Beifahrerin auf dem Motorrad wurde leicht verletzt. Vom Rettungsdienst wurde sie an der Unfallstelle versorgt und anschließend in eine Klinik eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das nicht mehr fahrbereite Krad wurde durch einen Abschleppdienst abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme wurde die B 420 kurzzeitig gesperrt. An der Unfallstelle waren Kräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei im Einsatz. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell