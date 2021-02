Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Bauhof-Zeugen gesucht

Bruchmühlbach-Miesau (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht von Freitag auf Samstag in den örtlichen Bauhof ein. Dort wurden nach ersten Erkenntnissen Arbeitswerkzeuge entwendet. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die in der Nacht vom 19.02. auf den 20.02.2021 verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Landstuhl in Verbindung zu setzen.|pilan

