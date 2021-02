Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mofafahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs

Offenbach-Hundheim (ots)

Am 20.02.2021 gelangte gegen 00:00 Uhr ein Mofafahrer auf der B 420 zwischen Wiesweiler und Offenbach Hundheim in den Fokus einer Polizeistreife. In der Ortslage Offenbach-Hundheim wurde der junge Fahrer mit seinem Mofaroller einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei dem 17-jährigen Fahrzeugführer deutlicher Atemalkoholgeruch vernommen werden. Weiterhin ergaben sich Anhaltspunkte bezüglich einer Beeinflussung durch Rauschmittel. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab eine Atemalkoholkonzentration von umgerechnet 0,93 Promille. Ein Urin-Schnelltest fiel ebenfalls positiv auf Amphetamin aus. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Zu Beweiszwecken wurde eine Blutentnahme veranlasst. |pilek

