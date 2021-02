Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Pfälzerwald-Vereinshütte

Offenbach-Hundheim (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten im Zeitraum vom 29.01.2021 bis hin zum 19.02.2021 gegen 08:30 Uhr durch Hebelversuche an der Eingangstür und einer weiteren Stahltür in die Pfälzerwald-Vereinshütte in Offenbach-Hundheim einzudringen. Den Tätern gelang es letztendlich nicht ins Gebäudeinnere zu gelangen. An den besagten Türen entstand eine Schadenslage in Höhe von ca. 1000 Euro. |pilek

