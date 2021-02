Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Discounter

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am Samstagmorgen gegen 01:00 Uhr haben bislang unbekannte Langfinger in einem Lebensmittelgeschäft in der Industriestraße zugeschlagen. Die Einbrecher haben die verschlossene Ausgangstür eingedrückt und gelangten so in den Supermarkt. Dort wurden Tabakwaren im Wert von rund 1.500 Euro erbeutet. Das Tatwerkzeug sowie weitere Spuren konnten vor Ort gesichert werden.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Rockenhausen unter der Telefonnummer 06361 / 917 0 jederzeit entgegen. |pirok

