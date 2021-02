Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schuld trotz Vorfahrtsregelung

Meisenheim (ots)

Zusammengestoßen sind am Donnerstagmittag zwei PKW an der Einmündung Raumbacher Straße / Mittlerer-Giesen-Weg. Obwohl die 36-jährige Autofahrerin aus der vorfahrtsberechtigten Straße in die Einmündung einfuhr, wurde sie von den Polizisten als Haupt-Unfallverursacherin eingestuft. Sie hatte kurz zuvor eine Frau zusteigen lassen und war zu einem Zeitpunkt angefahren, zu welchem der zweite Unfallbeteiligte bereits im Einmündungsbereich war. Die Fahrzeuge kollidierten leicht miteinander. Am Fahrzeug der Frau war eine Beschädigung an der Vorderseite, an dem zweiten Fahrzeug, eine solche an der Seite im hinteren Fahrzeugbereich festzustellen. |pilek-AH

