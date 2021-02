Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Stress zwischen Fußgänger und Fahrzeugführer

Meisenheim (ots)

Ein Jogger ist am Donnerstagnachmittag in der Amtsgasse von einem LKW angefahren worden. Was dem Zusammenstoß (um13:38 Uhr) vorausgegangen war muss noch näher erhoben werden. Zunächst steht im Raum, dass der Jogger ein Foto von dem LKW-Fahrer machen wollte, worauf dieser ihn mit dem Fahrzeug von der Fahrbahn geschoben hätte. Die Polizei nahm einen Verkehrsunfall auf. Mit der Personenbeschreibung des LKW-Fahrers und dem notierten amtlichen Kennzeichen ist anzunehmen, dass der "flüchtige Fahrzeugführer" ermittelt werden kann. |pilek-AH

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell