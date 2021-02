Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Glan-Münchweiler (ots)

Am Donnerstag, den 18.02.2021 ereignete sich gegen 18:20 Uhr auf der B423, an der Einmündung Glan-Münchweiler in Richtung Bettenhausen, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der Unfallverursacher beabsichtigte in Richtung Bettenhausen abzubiegen als er hierbei den aus entgegenkommender Fahrtrichtung kommenden Bevorrechtigten übersah. Der Unfallverursacher wurde zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. |pikus

