POL-PDKL: A63/Steinbach, Ladung nicht gesichert

Am Donnerstagnachmittag kontrollierten Beamte der Schwerverkehrsüberwachung auf dem Parkplatz Donnersberg an der A63 einen auffällig beladenen Lastzug aus Osteuropa. Die Ladung, bestehend aus 18 t Altkleider in Säcken, war ohne ordnungsgemäße und ausreichende Sicherung bis unter das Dach der Fahrzeugkombination geladen und drückte bereits erheblich gegen die Seitenplanen. Hieraus resultierte auch eine unzulässige Überbreite des Lkw und des Anhängers. Ein Öffnen der Planen war nur bedingt möglich, da sonst die beförderten Säcke herausgefallen wären. Dem 26 jährigen Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn und den Halter des Lastzuges wurden Bußgeldverfahren auch mit dem Ziel der Vermögensabschöpfung eingeleitet.|zvd

