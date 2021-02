Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Betrügereien am Telefon

Kusel (ots)

Am Mittwoch, 17.02.2021, kam es im Dienstgebiet zu Betrugsversuchen mittels Telefon. Sowohl die "falschen Microsoft-Mitarbeiter" als auch die bekannte "Enkeltrickmasche" wurden beanzeigt. Hier bittet die Polizei, nicht leichtgläubig eigene sensible Daten an unbekannte Anrufer weiterzugeben und geben Sie keine Auskünfte über vorhandene Wertgegenstände/Bargeld, welche Sie zu Hause aufbewahren. Eine Strafanzeige können Sie jederzeit bei ihrer örtlich zuständigen Polizei oder über die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz erstatten (www.polizei.rlp.de, hier: Onlinewache). |pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell