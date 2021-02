Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Erneuter Diebstahl eines Katalysators

Welchweiler (ots)

Im Tatzeitraum von Dienstag, 16.02.2021 ab 22:00 Uhr bis Mittwoch, 17.02.2021 bis 07:30 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Welchweiler zu einem Katalysatorendiebstahl. Bislang unbekannte Täter montierten an einem geparkten BMW den Katalysator ab. Zeugenhinweise werden an die Polizei Kusel unter 06381 - 919 - 0 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de erbeten. |pikus

