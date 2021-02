Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Handtasche aus Pkw gestohlen

Landstuhl (ots)

In der Nacht zum Mittwoch machten Diebe Beute in einem Pkw. Wie die Geschädigte mitteilte, habe sie ihr Fahrzeug am Dienstagabend auf dem Parkplatz in der Berliner Straße abgestellt. Am Mittwochmorgen musste sie dann feststellen, dass eine Tasche samt Geldbeutel fehlte. Da keine Aufbruchspuren zu erkennen waren, ist "derzeit nicht klar wie die Täter ins das Fahrzeuge gelangten". Die Polizei bitte darum keine Wertgegenstände in abgestellten Fahrzeugen zu belassen und diese Autos auch sorgfältig abzuschließen.|pilan - Robi

