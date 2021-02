Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl eines Kaugummiautomaten

Münchweiler (Donnersbergkreis) (ots)

In der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagvormittag entwendeten unbekannte Täter bei einer Gaststätte in der Hauptstraße einen Kaugummiautomaten. Dieser wurde augenscheinlich aus der Wandhalterung gelöst. Die Schadenshöhe dürfte rund fünfhundert Euro betragen. In diesem Tatzusammenhang ging bei der Polizei bereits ein Zeugenhinweis auf einen weißen Transporter mit DÜW-Kennzeichen ein.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um weitere Hinweise zu dem Fahrzeug sowie zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell