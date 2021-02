Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: PKW kollidiert mit freilaufendem Hund

Herren-Sulzbach (ots)

Mit seinem PKW hat am Dienstagmittag ein Autofahrer einen Hund auf der B 270 erfasst und mehrere Meter weiter in einen Graben geschleudert. Der Hund war bei der Nachsuche allerdings nicht mehr aufzufinden. Am Wagen war Sachschaden entstanden. Der Unfall ereignete sich zwischen Langweiler und Grumbach. Das Tier hatte plötzlich aus westlicher in östliche Richtung die Straße überquert. Der Fahrzeugführer konnte die Kollision nicht mehr verhindern. Tierhaare konnten am Kühlergrill festgestellt werden. Der Hund wurde als klein bis kniehoch, braun-schwarzes glattes Fell und kompakte Statur beschrieben. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Tier und dessen Halter unter Telefon-Nummer 06382 9110. |pilek-AH

