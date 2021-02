Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Luft an Reifen abgelassen

Jeckenbach (ots)

Ein Anwohner in der Hauptstraße hat am Montagabend (19:30 Uhr) eine dunkel gekleidete Person bei seinem geparkten Wagen angetroffen. Beim Erscheinen des Fahrzeughalters hatte der Mann das Weite gesucht. An den beiden Vorderrädern des PKW war die Luft abgelassen. Zu dem Flüchtigen ist nur noch bekannt, dass er eine Kapuze getragen hatte. Auf Grund der "nicht unerheblichen Gebrauchsbeeinträchtigung seines Fahrzeuges" erstattete der Halter telefonisch eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Bei der Sachverhaltsaufnahme am Dienstag, vor Ort, erfuhren die Ermittler, dass dies seit Anfang Januar 2021 das dritte Mal war, dass an den beiden Vorderrädern die Luft abgelassen wurde. Auch bei einem Bewohner der Mühlstraße wurde - dort seit dem 21.01.2021 mehrfach Luft von den Reifen abgelassen - insgesamt ebenfalls drei Mal. Bei diesem Fahrzeug wurde in diesem Zusammenhang auch das Schloss der Fahrertür beschädigt. Die Polizei schließt nicht aus, dass weitere Fahrzeughalter in Jeckenbach betroffen sein könnten und bittet um entsprechende Hinweise, insbesondere auch zu dem "Unbekannten", der am Montagabend gesehen wurde. Die Polizeiinspektion Lauterecken ist unter Telefon-Nummer 06382 9110 erreichbar. |pilek-AH

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell