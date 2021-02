Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mobiltelefon gestohlen - Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Wolfstein (ots)

Nach dem gewaltsamen Diebstahl eines Mobiltelefons hat die Polizei am gleichen Tag bereits einen Tatverdächtigen ermitteln können. Zwei Jugendliche hatten am Montagabend einen 23-jährigen Mann vor dem Einkaufsmarkt an der Pfingstweide auf eine Zigarette angesprochen. Anschließend liefen die drei Personen unabhängig voneinander über den Fahrradweg in Richtung Wolfstein. Kurz hinter der Firma KOB war nur noch der 17-Jährige hinter dem 23-Jährigen gegangen. Dieser sprach ihn hinsichtlich der Uhrzeit an, worauf der junge Mann das Handy aus der Tasche zog und ihm diese auf dem Display zeigte. Hierauf sich griff der Jugendliche das Telefon und brachte den Eigentümer mit der anderen Hand zu Boden. Der Dieb ist dann auf dem Radweg neben den Gleisen zum Bahnhof weggelaufen. Der 23-Jährige brach am Bahnhof die Verfolgung ab und verständigte von zu Hause die Polizei. Auf Grund seiner guten Personenbeschreibung konnte der Aufenthaltsort der beiden Jugendlichen ermittelt werden. Das Handy wurde jedoch bei der Durchsuchung des Zimmers des 17-jährigen Tatverdächtigen nicht aufgefunden. Aus diesem Grund bittet die Polizei um Hinweise zum Verbleib des gestohlenen Mobilfunkgerätes der Marke ZTE, Modell Blade A3 2020, vorne schwarz und hinten galaxyblau, mit schwarzer Klapphülle. Die Polizeiinspektion Lauterecken ist unter der Telefon-Nummer 06382 9110 erreichbar. |pilek-AH

