Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Pkw-Einbrecher festgenommen

Ramstein-Miesenbach (ots)

In der Nacht zum Dienstag bemerkte ein Hauseigentümer in Miesenbach fremde Personen in seinem Garten. Zwei männliche Personen hatten die Scheibe seines Wohnmobiles eingeschlagen und Feuer gelegt. Die alarmierten Polizeistreifen konnten einen der flüchtenden Täter zu Fuß verfolgen und festnehmen. Es handelte sich um einen "polizeibekannten"18-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach. Das Feuer im Innenraum des Fahrzeuges konnte durch die Polizeikräfte gelöscht werden, bevor es sich größer ausbreitete. Dennoch entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Erkenntnisse bezüglich des zweiten Täters liegen derzeit nicht vor. Hinweise an Polizei Landstuhl; 06371 / 9229-0 oder pilandstuhl@polizei.rlp.de |PiLan - RoBi

