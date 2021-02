Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: A6/Kaiserslautern, Pkw-Fahrer unter Alkohol-/Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zu Sonntag haben Beamte der Autobahnpolizei Kaiserslautern auf der A6 in einer Nothaltebucht in Höhe Kaiserslautern einen VW Golf angehalten. Der Pkw wurde unmittelbar vor der geplanten Kontrollstelle auf der dreispurigen Autobahn in Fahrtrichtung Mannheim bis zum Stillstand abgebremst und die Insassen vollzogen einen Fahrerwechsel. Der ursprüngliche 28 jährige Fahrer und jetzige Beifahrer zeigte während der Verkehrskontrolle Auffälligkeiten, die auf einen aktuellen Drogen- und Alkoholkonsum schließen ließen. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Kokain, ein Atemalkoholtest ergab 1,34 Promille. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der junge Mann zuvor an einer Autobahnraststätte im Saarland seinen VW Golf betankt hatte und ohne die Rechnung zu begleichen geflüchtet war. Außerdem ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der Golf-Fahrer wurde festgenommen und eine Blutprobe entnommen. Sein Fahrzeug wurde sichergestellt.|past

