Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Gartenhaus aufgebrochen

Wiesweiler (Kreis Kusel) (ots)

Das Schloss der Holztür einer Gartenlaube wurde aufgehebelt. Über einen Maschendrahtzaun gelangten die Langfinger in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf das Grundstück und machten sich an der Holztür zu schaffen. Das Gartenhaus befindet sich in der Nähe des Glans und ist über die Bahnhofstraße zu erreichen. In der Hütte fehlte offensichtlich nichts. Es blieb beim Schaden des Türschlosses und der Holztür. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lauterecken unter Telefonnummer 06382 9110. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell