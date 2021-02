POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

Polizeidirektion Kaiserslautern

Lauterecken (ots)

Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein parkendes Fahrzeug in der Saarbrücker Straße beschädigt. Die Halterin hörte gegen 1 Uhr einen Knall, konnte das Geräusch jedoch nicht zuordnen. Am nächsten Morgen wurde der Schaden am Subaru festgestellt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug befuhr aufgrund der Spurenlage die B420 in Richtung Wiesweiler und streifte beim Vorbeifahren das am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeug. Ohne den Schaden zu melden, wurde die Unfallstelle verlassen. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

