Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Waldmohr (ots)

Am Freitag, den 12.02.2021 kam es gegen 07:30 Uhr auf der L354 zwischen Waldziegelhütte und Waldmohr zu einem Verkehrsunfall. Der 30-Jährige Fahrer eines Opel Corsa's geriet hierbei, vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit, kurz nach einer scharfen Rechtskurve zunächst ins Schleudern. Anschließend kam dieser von der Fahrbahn ab und in dem angrenzenden Straßengraben zum Liegen. Der Fahrer zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde durch einen hinzugerufenen Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Schaden von circa 1500 EUR. |pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell