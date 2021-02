Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Beim Betreten von Geschäften besteht Maskenpflicht

Lauterecken (ots)

Ein Kunde kommt am Donnerstagmorgen ohne Mund-Nasen-Bedeckung in ein Geschäft in der Veldenzstadt. Auch nach mehrmaliger Aufforderung durch das Personal zog der Mann keine entsprechend vorgeschriebene Maske auf. Hierauf wurde er gebeten das Geschäft zu verlassen. Da er dann noch eine beleidigende Äußerung machte, brachte das Fass zum überlaufen. Die Polizei nahm eine Ordnungswidrigkeit bezüglich der fehlenden Maske auf und legt der Staatsanwaltschaft eine Strafanzeige wegen Beleidigung vor. |pilek-AH

