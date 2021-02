Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Personenkontrollen

Lauterecken (ots)

Kleinere Mengen Rauschgift hat die Polizei am Donnerstag bei zwei Personenkontrollen gefunden. Bei einer 41-jährigen Frau haben die Polizisten in der Bahnhofstraße am Spätnachmittag in ihrer Bauchtasche ein kleines Behältnis mit einer pulvrigen Substanz (augenscheinlich Amphetamin) entdeckt und sichergestellt. Drei Stunden später wurde ein 22-Jähriger in der Saarbrücker Straße unter die Lupe genommen. In seinem Rucksack fand sich ein Kunststoffbeutel mit einer pastösen Substanz, vermutlich Amfetamin. Beide Personen erhalten Strafanzeigen. |pilek-AH

