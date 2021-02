Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nach Unfall im Begegnungsverkehr geflüchtet

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Mittwochmittag, gegen 11:40 Uhr, kam es in der Kaiserslauterer Straße im Begegnungsverkehr zu einer bislang ungeklärten Unfallflucht. Der Unfallverursacher fuhr wegen geparkter Fahrzeuge zu weit links, so dass es zum Zusammenstoß mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Fahrzeugs kam, wobei dieser beschädigt wurde. Er fuhr einfach weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen gehandelt haben. Bei dem Fahrzeug des Geschädigten handelte es sich um einen roten Toyota Aygo mit KIB-Kennzeichen.

Zeugenhinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |pirok

