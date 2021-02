Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Spiegel beschädigt, Zeugen gesucht

Sankt Julian (ots)

Autofahrer kümmert sich nicht um kaputten Außenspiegel. Am Dienstagmittag bemerkte die Besitzerin eines VW-Golf, dass an ihrem Fahrzeug der linke Außenspiegel beschädigt war. Sie hatte ihren PKW am Montagabend in der Hauptstraße zum Parken abgestellt. Ein unbekannter Fahrer stieß beim Vorbeifahren gegen den Spiegel und fuhr einfach weg, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

