Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zwei schwerverletzte Personen nach Verkehrsunfall

Bild-Infos

Download

Winnweiler OT Alsenbrück-Langmeil (Donnersbergkreis (ots)

Am Diensttagmittag gegen 14:30 Uhr hat sich auf der Landstraße 401 ein schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignet.

Ein 79-jähriger Fiat-Fahrer aus dem südlichen Landkreis ist mit seinem Auto, kurz vor der Autobahnunterführung, aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Brückenpfeiler kollidiert. Sowohl der Fahrer als auch sein 54-jährger Beifahrer mussten mit schweren Verletzungen aus dem Fahrzeug gerettet werden. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zwecks genauer Klärung des Unfallhergangs beauftragt. Der Fahrer wurde durch Rettungskräfte ins Krankenhaus gebracht. Der Beifahrer musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik verbracht werden. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Im Einsatz waren die umliegenden Feuerwehren und Rettungsdienste sowie die Straßenmeisterei.

Die Strecke war während der Unfallaufnahme für zwei Stunden vollgesperrt. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell