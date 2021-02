Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: PKW mit zwei Insassen überschlägt sich

Rathsweiler (ots)

Eine 18-Jährige befährt mit ihrem Opel Corsa die B420 aus Richtung St. Julian kommend in Richtung Altenglan. Vor der Ortschaft Rathsweiler verliert die junge Fahrerin aufgrund einer nicht an die winterlichen Straßenverhältnisse angepassten Geschwindigkeit in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Das Fahrzeug kommt mit der 18-jährigen Fahrerin und einer 17-jährigen Beifahrerin von der Fahrbahn ab, überschlägt sich neben der Straße und kommt wieder mit den Rädern auf dem Boden zum Stehen. Trotz dieses Überschlags wurde nur die Fahrerin leicht verletzt. Beide Insassen konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien, so dass kein Einsatz von der Feuerwehr und des Rettungsdienstes erforderlich wurde.

Die beiden jungen Damen kamen, abgesehen des entstanden Schadens, nochmals mit dem Schrecken davon.|pikus

