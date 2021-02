Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung am Kindergarten in den Neugärten

Bruchmühlbach- Miesau (ots)

Bislang unbekannte Täter schlugen am vergangenen Wochenende die Scheibe eines Schaukastens an der Kindertagesstätte in Miesau ein. Es entstand Sachschaden in dreistelliger Höhe. Hinweise erbittet die Polizei Landstuhl unter 06371 / 9229-0|pi Lan RoBi

