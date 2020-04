Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung an PKW und Fahrkartenautomaten

Rammelsbach (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, 29.04.20 gegen 00:20 Uhr wurde am Bahnhof in Rammelsbach ein PKW sowie ein Fahrkartenautomat der Deutschen Bahn beschädigt. Ein Zeuge teilte der Polizei mit, dass drei maskierte Täter etwas gegen den PKW warfen. An dem PKW wurde die Heckscheibe eingeworfen und er wurde mit Graffiti besprüht. Außerdem wurde das Display eines Fahrkartenautomaten vollständig mit Graffiti besprüht. Zuvor warfen die Täter einen brennenden Kanister neben das Gleisbett in eine Hecke. Durch die hinzugerufene Feuerwehr konnte ein Übergriff des Brandes verhindert werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de entgegen. |pikus

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kusel



Telefon: 06381 919-0

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell