POL-PDKL: Einbruch in Bäckereifiliale

Waldmohr (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, 29.04.20 gegen 01:15 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln der Zugangstür Zutritt in eine Bäckerei in der Saarpfalzstraße. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen erbeuteten die Täter kein Diebesgut. Allerdings wurde durch die eingesetzten Beamten ein grau-grüner Rucksack der Marke "Dakine" aufgefunden, welcher möglicherweise von dem/den Tätern am Tatort hinterlassen wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de,entgegen.|pikus

